وزير التعليم يُتابع تنفيذ الخطة التوعوية والوقائية من مخاطر وباء كورونا

تابع وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع عدد من مديري الإدرات ذات العلاقة بالوزارة تنفيذ الخطة الاحترازية التي ستتخدها الوزارة لتوعية والوقاية من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، لاسيما في المنشور رقم 2 لرئيس المجلس الرئاسي.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن د. عماري تأكيده، أنه من خلال متابعته للوضع من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بالمجلس الرئاسي، بأن ليبيا وحتى يومنا هذا لم تسجل بها أية حالة إصابة بهذا المرض، مشيراً إلى أن الواجب يحتم عليهم اتخاذ الإجراءات لمنع وصوله والحد منه.

من جانبه أشار وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، إلى إنه تم الاتفاق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض على تشكيل لجنة مشتركة لتسخير كافة الموارد ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة بما فيها وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية.

هذا وناقثش الحاضرون، وضعية الخطة ومدى استفادة منها خلال هذة الفترة وكيفية مساهمة أقسام التواصل والإعلام ومكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي بمراقبات التعليم بالبلديات.