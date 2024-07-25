وزير الثقافة المصري يدعو لتعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك

دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، جميع الدول العربية إلى تعزيز التعاون الثقافي المشترك للحفاظ على ثقافتنا العربية، ونشرها للعالم، لنجعلها أداةً لتعزيز الحوارِ والتسامحِ والتفاهمِ بين الحضارات.



وقال هنو، في كلمة لها نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قيس بوك بمناسبة اليوم العربي للثقافة، نحن اليوم في رحاب اليوم العربي للثقافة، هذا اليوم الذي يضيء سماءَنا العربية بنور المعرفة والإبداع، ويؤكد على وحدة هويتنا وثقافتنا المشتركة.



وتابع هنو إنّ الثقافة العربية، بشموخِها وتاريخها العريق، تمثل جسراً للتواصل بين شعوبنا العربية، وتؤسس لحوارٍ حضاري إيجابي مع مختلف الحضارات الإنسانية.