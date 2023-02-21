وزير الخارجية الأمريكي: يجب إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّه من المهم إجراء انتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة شرعية منتخبة من الشعب الليبي.

بلينكن وفي مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ذكر أنّ المبعوث الأممي يعمل على عقد الانتخابات في ليبيا من خلال جمع الأطراف الفاعلة التفاهم من أجل الاتفاق للدفع بالعملية السياسية.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي على دعم واشنطن بالتعاون مع شركائها الدولييين والإقليميين لإحراز تقدم في ليبيا، وفقا لتعبيره.

من جهته، أوضح الوزير اليوناني مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا ليس لديها أي قيمة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية اليونانية تقوم على التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي وقانون البحار، وعلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.