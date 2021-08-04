وزير الداخلية الإيطالية تصل العاصمة طرابلس في زيارة رسمية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة فنية للعاصمة، بحضور وزيري الداخلية اللواء خالد مازن، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزيرة الإيطالية خلال اللقاء، على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات الهامة المشتركة وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

من جهته أكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة وأن يكون هناك تعاون جاد بين الوزارتين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وتناول اللقاء أيضًا الأحداث الجارية في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة تحديدًا.