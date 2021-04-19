وزير الداخلية يبحث مع نظيرته الإيطالية تعزيز التعاون في المجالات الأمنية

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الاثنين، بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، والوفد المرافق لها بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة طرابلس.

وحضر هذا اللقاء كل من وزيرة الخارجية الليبية السيدة نجلاء المنقوش، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

واستهل الوزير اللقاء بالحديث عن تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية إيطاليا بما يخدم مصالح البلدين، وأن هناك تاريخ مشترك لهذا التعاون و خصوصاً في المجال الأمني والشرطي، الأمر الذي يدفعنا لتفعيل العمل من أجل شراكة بين البلدين على أكثر من صعيد، ولعل من أهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً من أجل مكافحة هذه الظاهرة في منطقة الجنوب الليبي.

كما أكد الوزير على أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مجال التقنية الحديثة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين و تمتهن الاتجار بالبشر.

كما تطرق وزير الداخلية إلى أهمية الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والتي تختص بطيران الشرطة وأمن السواحل وغيرها من الدورات التخصصية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها أشارت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى أن مسألة الهجرة غير الشرعية هي ليست إيطالية أو ليبية إنما هي مسألة أوروبية، كما ثمنت في مستهل كلمتها جهود دولة ليبيا بأجهزتها الأمنية المختلفة وعلى رأسها جهاز أمن السواحل بوزارة الداخلية الليبية وما يبذلونه من جهد في محاربة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن محاربة الهجرة غير الشرعية ستوفر الأمن والاستقرار للبلدين.

وأكدت وزيرة داخلية إيطاليا أن هذا الأمر يتطلب تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مع العمل على إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في بلدان أخرى نظرا لأن مراكز الاحتجاز ممتلئة، كما أكدت على أهمية إعادة الحوار بين ليبيا وأوروبا.

السيد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير الداخلية الإيطالية طرابلس 19 إبريل 2021م التقى معالي وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١