وزير الداخلية يوقع قرارات ترقيات وتسويات  6601 موظف

وقّع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، على حزمة من القرارات الإدارية التي شملت ترقيات وتسويات وظيفية لعدد من موظفي وزارة الداخلية المستحقين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار الوظيفي وتعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وشملت القرارات ترقية 1,710 موظفين من مختلف مكونات الوزارة للعام 2025، وتسوية الوضع الوظيفي لـ 1,065 موظفاً، إلى جانب تسوية أوضاع 3,788 من العاملين بعقود، وتسكين 38 موظفاً في وظائفهم الرسمية.

وأكد الوزير الطرابلسي، خلال مراسم التوقيع التي حضرها وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة لتحفيز الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المهني داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية وخدمة المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل، دعماً لجهود الأمن والاستقرار في البلاد.