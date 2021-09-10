وزير الداخلية يُجري مباحثات في لندن حول التعاون الأمني

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، والوفد المرافق له، بالعاصمة البريطانية لندن، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة.

وناقش اللقاء عددا من المواضيع والقضايا ومن أهمها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تسهيل إجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى..

وأكد الوزير البريطاني على عمق العلاقات بين البلدين ودعم بلاده لكل المجهودات التي تبذل من أجل الوصول للاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية.