وزير الداخلية يُجري مباحثات في لندن حول التعاون الأمني

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، والوفد المرافق له، بالعاصمة البريطانية لندن، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة.

وناقش اللقاء عددا من المواضيع والقضايا ومن أهمها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تسهيل إجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى..

وأكد الوزير البريطاني على عمق العلاقات بين البلدين ودعم بلاده لكل المجهودات التي تبذل من أجل الوصول للاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية.

Good to meet Libyan Minister of Interior Khaled Mazen in London today.

We discussed vital security cooperation and UK supported training programmes that help Libyan authorities tackle the threat of terrorism and serious organised crime.

This keeps us all safe. pic.twitter.com/1vfj8PHLEu

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) September 9, 2021