وزير الدفاع الروسي: العلاقات مع بيونغ يانغ تصل مستوىً «غير مسبوق»

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف أن روسيا وكوريا الديمقراطية اتفقتا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ليصبح تعاونًا دائمًا، مع التوجه نحو توقيع خطة عمل مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع الروسي بزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في العاصمة بيونغ يانغ، حيث جرى بحث ملفات التعاون العسكري وتوسيع الشراكة الدفاعية بين الجانبين.

وأوضح بيلاؤوسوف أن الطرفين اتفقا على جعل التعاون العسكري الثنائي ذا طابع مستمر ومستقر طويل الأمد، مع الاستعداد لتوقيع خطة تعاون عسكري تمتد للفترة من 2027 إلى 2031 خلال العام الجاري.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى غير مسبوق وتشهد تطورًا متواصلًا، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد كثافة في الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات وفي عدة مجالات.

وخلال الزيارة، منح بيلاؤوسوف أوسمة شرف روسية لعدد من الجنود الكوريين الذين شاركوا في مهام عسكرية مشتركة مع القوات الروسية، وفق ما ورد في التصريحات الرسمية، في إطار ما وصف بتعزيز التعاون والتنسيق الميداني بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج عمل رسمي لوزير الدفاع الروسي في كوريا الديمقراطية، حيث يجري محادثات مع قيادات عسكرية رفيعة ويشارك في فعاليات رسمية واحتفالية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وكان في استقبال الوزير الروسي لدى وصوله إلى مطار بيونغ يانغ وزير الدفاع الكوري الشمالي نو غوانغ تشول، في إطار زيارة تهدف إلى توسيع التنسيق العسكري بين البلدين.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة رسمية إلى ما وصفه بتاريخ العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى تعاون سابق خلال مراحل تاريخية مختلفة، ومؤكدًا استمرار تطوير العلاقات في المرحلة الراهنة.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المحادثات تتناول تطوير التعاون العسكري وتوسيع مجالات الشراكة، إلى جانب المشاركة في فعاليات رسمية وتذكارية داخل بيونغ يانغ.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تابع عروضًا عسكرية ومسابقات رماية مدفعية، وأبدى ارتياحه لأداء وحدات المشاة الخفيفة، معتبرًا أنها أظهرت جاهزية قتالية عالية.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار التقارب السياسي والعسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، مع توجه واضح نحو توسيع مجالات التعاون الدفاعي خلال السنوات المقبلة.