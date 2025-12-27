وزير الدفاع السعودي يوجه رسالة عاجلة للشعب اليمني

وجّه وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، رسالة مفتوحة إلى الشعب اليمني، أكد فيها أن المملكة تدخلت عسكريًا وسياسيًا في اليمن استجابة لطلب الشرعية اليمنية، وذلك عبر قيادة تحالف دعم الشرعية في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، بهدف استعادة الدولة اليمنية وسيادتها على كامل ترابها الوطني.

وأشار خالد إلى أن تحرير المحافظات الجنوبية مثل عدن شكّل محطة محورية في هذا المسار، مؤكّدًا أن القضية اليمنية تمثل قضية سياسية عادلة لا يمكن اختزالها في أشخاص أو استغلالها في صراعات جانبية تهدد مستقبل الشعب اليمني.

وأضاف الوزير أن المملكة جمعت كافة المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض لوضع خارطة طريق واضحة لحل سياسي شامل، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية، وأن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق أمام حل عادل ومتفق عليه لقضيتهم عبر الحوار، وليس بالقوة أو الانفصال الأحادي.

ولفت خالد إلى أن التحالف سيتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تهدد جهود خفض التصعيد، مؤكدًا أن الاستقرار في المحافظات الجنوبية يجب ألا يُعرّض للخطر بسبب خلافات فصائلية، وأن دعم المملكة شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، سعيًا لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز صموده.

وأشار الوزير إلى أن الأحداث المؤسفة منذ ديسمبر 2025 في حضرموت والمهرة أدت إلى شق الصف الوطني وإهدار التضحيات، بل وأضرت بالقضية الجنوبية العادلة، من خلال جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات لا مبرر لها، مستعرضًا الدور الواعي لعدد من القيادات والشخصيات الجنوبية التي ساهمت في احتواء التصعيد وإعادة السلم المجتمعي ورفض الانزلاق في مغامرات تخدم أعداء اليمن.

وختم الأمير خالد بن سلمان رسالته بتأكيد أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، مشددًا على أن حلها يجب أن يتم عبر التوافق، والوفاء بالالتزامات، وبناء الثقة، داعيًا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العامة، والاستجابة لجهود الوساطة السعودية–الإماراتية، وإنهاء التصعيد فورًا، وسحب القوات من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها سلميًا لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية.

وكان ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم السبت استجابة تحالف دعم الشرعية للتطورات الأخيرة في اليمن، ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب الفوري من محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال العليمي في منشور على صفحته بـ”إكس”: “نثمن عاليًا الاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لطلبنا باتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المدنيين في محافظة حضرموت بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، واستعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي والمركز القانوني للجمهورية اليمنية”.

وأضاف: “نؤكد دعمنا الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وندعو المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، حفاظًا على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد”.

وأكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها ستتعامل مباشرة مع أي تحركات عسكرية مخالفة لجهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت، حفاظًا على أرواح المدنيين ودعمًا للاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذا الموقف يأتي استجابةً لطلب العليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي تمارسها العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، مؤكدًا جهود التحالف المكثفة لخفض التصعيد وضمان انسحاب قوات المجلس وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن”.

وشدد المالكي على استمرار دعم قيادة التحالف الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وضبط النفس، والانخراط في الحلول السلمية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

ومن جهته، أكد رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، محمد عبد الملك الزبيدي، السبت، أن القوات المسلحة الجنوبية لن تنسحب من حضرموت، وأن انتشارها يأتي استجابة لاستغاثة أبناء المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أوضح الزبيدي أن الأمن مستتب في حضرموت بشكل كامل، والأوضاع هادئة وطبيعية، مع غياب أي مشاكل أو انتهاكات، مؤكداً وجود قوات المجلس على الأرض لضمان الاستقرار.

وشدد الزبيدي على أن بقاء القوات الجنوبية في حضرموت يصب في مصلحة الجميع، وأن المجلس الانتقالي مستعد للتعاون مع أي قوات جنوبية أخرى لتعزيز الأمن والتأمين، مؤكدًا أن انتشار قواته أفشل عمليات تهريب السلاح للحوثيين.

وأضاف: “لم نرفض الحوار يومًا والشعب الجنوبي يؤيد وجودنا”، مشددًا على رفضه لأي وجود لقوات “إخوانية” في حضرموت، ومؤكدًا استعداد قواته لمواجهتها إذا لزم الأمر.

وأوضح الزبيدي أن المنطقة العسكرية الأولى كانت تحت سيطرة إخوانية وحوثية، مشيراً إلى أن قوات المجلس الجنوبية باتت اليوم على الأرض، وأنها ستظل فيها ولن تتزحزح عنها، مشدداً على أن حضرموت أرضهم وقواتهم باقية فيها.

الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع في حضرموت والمهرة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.

وجاءت الدعوة في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندربج، الذي أكد متابعة التطورات الجارية في المحافظتين عن كثب، وشدد على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مع مواصلة الانخراط مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم خفض التصعيد ودفع العملية نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع.

وجدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها زيادة تعقيد الوضع، في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.