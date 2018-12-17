وزير الدفاع اليمني يُعلن عن إيقاف إطلاق النار في الحديدة

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أنهُ جاء في توجيه وزير الدفاع اليمني ” بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية يتم إيقاف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى اعتباراً من الساعة (00 ر00) الموافق 18 / 12 / 2018 م “.