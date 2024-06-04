وزير الرياضة يبحث احتياجات شركة المنشآت الرياضية

بحث وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، مع مجلس إدارة شركة المنشآت والمرافق الرياضية، احتياجات الشركة من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، وتجهيز المرافق الرياضية لاحتضان منافسات الموسم الرياضي المقبل في جميع الألعاب والمسابقات.

وأكد الجويفي ضرورة تنظيم عمل الشركة لضمان المحافظة على المنشآت والملاعب والقاعات الرياضية في مختلف المدن الليبية.

وقدم عادل الككلي، رئيس مجلس الإدارة وخيري دوة، مدير عام الشركة، تصورا حول ما تحتاجه الشركة للقيام بمهامها على أكمل وجه، ومدى جاهزية المنشآت الرياضية لاحتضان منافسات الموسم الرياضي القادم في جميع الألعاب والمسابقات.