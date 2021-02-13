وزير الصحة البريطاني: قد نتعايش مع كورونا مثل الإنفلونزا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إن فيروس كورونا قد يصبح بحلول نهاية العام الجاري مرضا يمكن التعايش معه كـ “تعايشنا مع الإنفلونزا”.

وأعرب عن أمله في أن تجعل الأدوية الجديدة التي تصل المملكة المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، كورونا “مرضا يمكن علاجه”، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقال هانكوك إن اللقاحات والعلاجات يمكن أن تعني بحلول نهاية العام أن فيروس كورونا مرض يمكننا التعايش معه “مثلما نفعل مع الأنفلونزا”.

وأضاف: “آمل أن يصبح كوفيد 19 مرضا يمكن علاجه بحلول نهاية العام”.

وأوضح أن العلاجات الجديدة ستلعب دورًا مهمًا في “تحويل كوفيد من جائحة يصيب حياتنا جميعًا إلى مرض آخر يجب أن نتعايش معه، مثل الأنفلونزا”.

وعلى الرغم من تلقي أكثر من 14 مليون شخص جرعة أولية من لقاح كورونا، قال وزير الصحة إن العلاجات الجديدة ضرورية أيضًا لـ”عدد صغير” من الأشخاص الذين قد لا يتمتعون بالحماية من اللقاح.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 108 ملايين و518 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و384 ألفا، وتعافى ما يزيد على 80 مليونا و505 آلاف، وفق موقع “ورلدوميتر”.