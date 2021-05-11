وزير الصحة يزور الكفرة ويتفقد المرافق الصحية داخلها

قام الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الاثنين، رفقة رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، وعدد من الاستشاريين الصحيين، بزيارة تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية بمدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذه الزيارة تهدف لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية و حلحلة المشاكل التي تواجهها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المدينة وضواحيها.

وأثنى وزير الصحة خلال الزيارة على المجهودات التي تبذلها كافة الجهات الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين وباقي العناصر التي تقوم بتقديم خدماتها الصحية للمواطن.

وشملت الزيارة جهاز الأسعاف والطوارئ بالمدينة، وأطلع الوزير على الإمكانيات المتوفرة به والمشاكل التي يعانيها، وأعطى تعليماته المباشرة والفورية لمدير جهاز الإسعاف بالوزارة بتوفير عدد 2 سيارات إسعاف طوارئ وغيرها من المعدات والمستلزمات الأخرى.

كما شملت الزيارة أيضاً، المركز الصحي الشورى، وأطلع وزير الصحة على الخدمات الصحية التي يقدمها وتعهد في اجتماع له مع عدد من العناصر الطبية وأعيان المنطقة بإصدار قرار يتم من خلاله ترقية المركز إلى مستشفى قروي.

وتفقد الوفد أيضاً مركز العزل بالمنطقة ومصنع الأكسجين الذي تم تجهيزه مؤخرا مثنياً على الجهود الحثيثة التي تُبذل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأختتم الوزير زيارته للكفرة باجتماعه مع مدراء المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة وضواحيها؛ واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وزير الصحة يصل إلى مدينة الكفرة؛ ويتفقد المستشفيات والمرافق الصحية داخلها. قام الأستاذ الدكتور/ علي الزناتي وزير الصحة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الاثنين، ١٠ مايو ٢٠٢١