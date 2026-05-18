وزير الصحة يقود اجتماعات «الوزراء العرب» في جنيف

تولت دولة ليبيا رئاسة الدورة العادية الرابعة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال الاجتماعات المنعقدة في مدينة جنيف، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة والسبعين التابعة لـ منظمة الصحة العالمية.

ومثّل دولة ليبيا في رئاسة أعمال الدورة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

واستهلت أعمال الدورة بإشادة من وزراء الصحة العرب بحسن استضافة دولة ليبيا للدورة الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، وما تميزت به من تنظيم وإعداد يعكس التزامها بتعزيز العمل الصحي العربي المشترك، ودعم مسارات التعاون بين الدول العربية في القطاع الصحي.

وناقش المجلس مجموعة من الملفات الصحية ذات الأولوية، شملت تطوير القطاع الصحي في الدول العربية وتعزيز التكامل الصحي العربي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية ووصولها إلى المواطنين في مختلف الدول العربية.

كما تناولت المناقشات الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان السوري المحتل، إلى جانب بحث آليات تنسيق المواقف العربية المشتركة لضمان عدم تهميش الأولويات الصحية في المنطقة العربية.

وتطرقت الجلسات كذلك إلى تعزيز الشراكات الصحية العربية مع الجانب الهندي، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الصحية في الدول المشاركة.

وفي كلمة خلال الاجتماعات، استعرض وزير الصحة محمد الغوج ما يشهده القطاع الصحي في ليبيا من مرحلة تعافٍ وإصلاح، عبر تنفيذ حزمة إجراءات شملت تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير برامج التحول الرقمي في القطاع الصحي، إضافة إلى التوسع في الشراكات العربية والإقليمية والدولية.

وأكدت ليبيا خلال أعمال الدورة التزامها بدعم المبادرات العربية الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي، وتطوير قدرات الكوادر الطبية، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول العربية، بما يعزز التكامل الصحي العربي ويخدم الشعوب العربية.