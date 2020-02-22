وزير الصحة يُتاع خطة الاستجابة الوطنية للوقاية من فيروس «كورونا» الجديد

الوضع في ليبيا مطمئن وآمن ولم تُرصد أي إصابات بالفيروس. [صحة الوفاق]

تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق الدكتور احميد بن عمر، وحدة العزل الصحي داخل بمستشفي أبي ستة للأمراض الصدرية في العاصمة طرابلس، واطلع على مدى جاهزية المستشفي لاستقبال الحالات في حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن زيارة الوزير تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

من جانبه أكد مدير المستشفى الدكتور عبدالقادر ميحاظ، جاهزية وحدة العزل الصحي بالمستشفي لاستقبال اي حالة اشتباه بفيروس كورونا.

كما أكد مدير إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة الدكتور توفيق حريشة، على أن الوضع في ليبيا مطمئن وآمن ولم تُرصد أي إصابات بالفيروس.

ونوه بأن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وفعَّلت خطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد

هذا وسوف تشرع إدارة الطوارئ بالوزارة بإمداد المستشفى بالمواد الطبية المطلوبة لزيادة الاستعداد والاستجابة المبكرة، بناء على تعليمات وزير الصحة.

من جهته أفاد مدير إدارة المشروعات بالوزارة محمد العزومي، بأن الإدارة سوف تستكمل القسم الخاص بحالات العزل للأمراض المعدية حتي يتم زيادة القدرة السريرية لحالات العزل للمستشفى.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان.

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