وزارة العمل تطلق «المرحلة الثالثة» من برنامج تطوير الكفاءات المهنية

في إطار سعي وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المستمر لتطوير قدرات موظفيها وتعزيز أدائهم المهني، عقد وزير العمل والتأهيل، عبدالله الشارف أرحومة، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر الوزارة في مبنى (1) بمدينة سرت، مع المهندس وسام الهمالي منصور، مدير إدارة الموارد البشرية.

خلال الاجتماع، تم استعراض المرحلة الثالثة من الخطة التدريبية الخاصة بتأهيل مديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الأقسام، وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى موظفي مكاتب العمل والتأهيل في المناطق والجهات التابعة لها، وقد تم التأكيد على أهمية هذه المرحلة في رفع الكفاءات المهنية وتعزيز الخبرات داخل الوزارة.

وتتضمن هذه المرحلة تنظيم دورات تدريبية تخصصية، سواء داخل ليبيا أو خارجها، بهدف تطوير مهارات الموظفين في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، ويأتي ذلك في إطار تحسين قدرة الوزارة على تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع أحدث المعايير.

كما أطلع الوزير على قوائم الترشيحات النهائية للموظفين المقرر إشراكهم في هذه الدورات، وأصدر تعليماته ببدء تنفيذ الدورات التدريبية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير كوادرها البشرية بشكل مستمر.