وزير العمل يلتقي السفير التركي لدى ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، كوفن بيقيتش، واستعرض اللقاء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد العابد رضا “بمواقف تركيا الداعمة لاستقرار ليبيا، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات العمل والتدريب المهني والحرفي، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الفعال بين الوزارتين لتسهيل عمل الشركات التركية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تتبناها حكومة الوحدة الوطنية”.

كما دعا الوزير إلى “استئناف المشاورات المتعلقة بمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في شتى المجالات، مما يسهم في دعم الأهداف المشتركة”.