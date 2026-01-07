وزير المواصلات يتفقد مشاريع «جسور رئيسية» في ليبيا

أجرى وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمواقع تنفيذ مشاريع جسر صلاح الدين، وجسر الكوبري الحديدي سابقًا، وجسر تقاطع طريق المطار، برفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

واطلع الوزير على سير العمل ونسب الإنجاز والمواصفات الفنية وآليات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل واستكمال جميع أعمال البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع الالتزام بالجودة والسلامة لضمان ديمومة المشاريع وكفاءتها التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع الحيوية تسهم في تحسين حركة المرور وتخفيف الاختناقات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، إضافة إلى دعم البنية التحتية لقطاع المواصلات وخدمة المواطنين. وأكد متابعة الوزارة المستمرة لتذليل أي صعوبات قد تعيق سير العمل وتحقيق مستهدفات الحكومة في تطوير شبكة الطرق والجسور.