وزير المواصلات يعقد سلسلة لقاءات في كندا لبحث تطوير «قطاع الطيران»

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عدة اجتماعات مهمة مع رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في مقر المنظمة بمدينة مونتريال، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للدورة السابعة والأربعين للمنظمة.

كما التقى الوزير برئيسة منظمة الطيران المدني الإفريقية، وناقش في اجتماع منفصل مع وزير النقل بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير قطاع الطيران المدني، وزيادة عدد رحلات العبور عبر الأجواء الليبية.

وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير محمد الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الليبية، بهدف تعزيز مكانة ليبيا كمركز عبور جوي إقليمي ودولي.