وزير النفط يبحث مع شركة «شل» فرص الشراكة المستقبلية في قطاع الطاقة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد من شركة “شل” العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.

وضم الوفد كلاً من أندرو سميث، رئيس قسم التداول، ويوجين أوكبيري، النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف والمحفظة، وتوماس جرجس، رئيس العلاقات المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطارق الحسن، المدير العام للتداول، وأليكس باتاليا، مدير تطوير الأعمال.

وأكد الوزير عبدالصادق خلال اللقاء حرص ليبيا على الانفتاح أمام كبرى الشركات العالمية، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات في تطوير الحقول، وزيادة الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة النفط والغاز لتفعيل التعاون الدولي واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين لدعم التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.