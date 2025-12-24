تركيا: تحليل «الصندوق الأسود» للطائرة الليبية سيكشف الملابسات بدقة

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد والتي تحطمت أمس الثلاثاء في أنقرة سيُفحصان في دولة محايدة.

وأوضح الوزير في بيان على “إكس” أن فرق التحقيق عثرت بعد فحص موقع الحطام على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة، مشيراً إلى أن إعداد تقرير أولي قد بدأ، وبعد الفحص المبدئي سيتم إجراء تحليل شامل لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة.

وأكد أوغلو أن نتائج فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل ستعلن بشفافية، بما يضمن اطلاع جميع الأطراف على ملابسات الحادث.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن أمس الثلاثاء فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد، بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني، فيما أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي تلقي السلطات الليبية اتصالاً فورياً من الجانب التركي حول الحادث.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، مؤكدة وفاة جميع من كانوا على متنها، فيما تواصل السلطات التركية والليبية التحقيق لتحديد ملابسات الحادث بشكل دقيق.