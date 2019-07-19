وزير دفاع إيطاليا تؤكد دعم بلادها لحكومة الوفاق

أكدت وزير الدفاع الإيطالي إليزبيتا ترنتا، دعم حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني.

جاء ذلك في لقاء لها مع السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، الخميس، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة روما.

وأوضحت السفارة الليبية في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن محاور اللقاء كانت متابعة البرامج المشتركة الهامة والتعاون الثنائي في مجالات التدريب وتكوين القدرات للعناصر الليبية في المؤسسات العسكرية الإيطالية.

كما ناقش اللقاء وضع آلية لتسهيل الإجراءات للطرفين لإنجاح هذه البرامج.

هذا وتم التطرق أيضا لآخر المستجدات السياسية في ليبيا.