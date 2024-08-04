وزیر الخارجية الأردني إلى طهران لبحث تطورات المنطقة

يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد إلى طهران حيث سيلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، لبحث تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية.

ووصفت الزيارة بالنادرة، وجاءت لبحث التطورات بالشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

واحتدم التوتر بالمنطقة عقب اغتيال هنية يوم الأربعاء الماضي ، وغداة غارة إسرائيلية على بيروت أدت إلى مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية أن الوزیر الأردني ناقش خلال الـ48 ساعة الماضیة مع باقري هاتفيا آخر التطورات الإقلیمیة “لاسیما الجرائم الأخیرة التي ارتكبها الكيان الصهیوني، لاسیما اغتیال رئیس المكتب السیاسي لحرکة “حماس” إسماعيل هنية”.

وأشار بيان الوكالة إلى أنه قد یلتقي وزیر الخارجية الأردني خلال هذه الزیارة بعدد آخر من مسؤولي الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.

واتهمت كل من حماس وإيران عدوتهما إسرائيل بتنفيذ اغتيال هنية وتوعدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن قتل هنية ولم تنفها.