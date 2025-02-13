وسط احتمالات التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا.. أسعار النفط تتراجع والذهب يحلّق

واصلت أسعار النفط والذهب في العالم تأرجحها، مع استمرار الحرب التجارية التي تسببت بها قرارات الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بالتزامن مع استمر الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر في الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث “تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.85% إلى 70.76 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.85% أيضا إلى 74.54 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات”.

وقال محللون لدى “إيه.إن.زد”، إن أسعار النفط تراجعت بعد أنباء محادثات السلام المحتملة بسبب “التفاؤل بتراجع المخاطر التي تهدد إمدادات النفط الخام”، وأشار المحللون إلى أن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى انخفاض إنتاج روسيا”.

وقالوا إن “مؤشرات تقليص المعروض دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية. ويتردد أن العقوبات الأميركية على شركات النفط والسفن الروسية أدت إلى تفاقم الوضع”.

في سياق متصل، “ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس إذ تترقب الأسواق تطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل حربا تجارية عالمية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2905.12 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبطت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الجلسة الماضية. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.26 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.