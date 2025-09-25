وسط ترقب الذهب وتراجع النفط.. الفضة تصل أعلى مستوى منذ 14 عاماً

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والتقلب، حيث واصلت الفضة تحقيق قفزات قياسية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 عاماً، فيما يتحرك الذهب بحذر بانتظار بيانات أميركية حاسمة حول التضخم قد تحدد مسار أسعار الفائدة المقبلة، في حين تراجع النفط قليلاً بعد صعود قوي مدفوع بانخفاض المخزونات الأميركية.

قفزت أسعار الفضة، الخميس، بأكثر من 2% لتتجاوز حاجز 45 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ مايو 2011، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 14 عاماً، وارتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر المقبل في بورصة “كومكس” إلى 45.12 دولار للأونصة.

كما صعدت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بمقدار 22.5 دولار لتسجل 3790.6 دولار للأونصة، بينما استقرت أسعار الذهب الفورية عند 3739.22 دولار للأونصة، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% لشهر أغسطس 2025 وزيادة سنوية قدرها 2.7%. ويرى محللون أن الذهب قد يواصل مكاسبه ما لم تسجل البيانات قفزات استثنائية في التضخم.

على صعيد آخر، تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع التي سجلتها أمس. وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 64.78 دولار للبرميل، منخفضاً بنسبة 0.32%، بينما بلغ سعر خام برنت 69.10 دولار للبرميل بانخفاض 0.21%.

وقال محللون إن التراجع يعود إلى عمليات جني أرباح وعودة الإمدادات من إقليم كردستان العراق، وسط مخاوف من فائض في المعروض خلال الربع الرابع مع تراجع الطلب الموسمي وارتفاع إمدادات “أوبك+”.