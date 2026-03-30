وسط تصاعد الحرب الإقليمية.. الحوثيون يهددون بإغلاق «باب المندب»

تصاعدت التحذيرات في اليمن من إمكانية إغلاق مضيق باب المندب أمام الملاحة الدولية، في ظل استمرار الحرب الإقليمية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ أكثر من أربعة أسابيع، بحسب خبراء ومصادر عسكرية يمنية.

وأكد الخبير العسكري اليمني العميد عزيز راشد أن جماعة أنصار الله لم تتأخر عن اتخاذ موقفها تجاه العدوان الأمريكي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق باب المندب سيكون “الورقة الرابحة” التي تمكّن اليمن من محاصرة القوات البحرية الأمريكية والإسرائيلية وقطع خطوط الإمداد والدعم اللوجستي عنها، كما حدث جزئيًا في العام 2023 خلال الحرب على غزة.

وأضاف راشد أن العمليات العسكرية الأخيرة، التي شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل، تأتي بعد فترة ترقب طويلة، مشيرًا إلى أن أنصار الله تتدرج في التصعيد العسكري وتحتفظ بالقدرة على التحكم في مرور السفن بحسب وجهتها وحمولتها، وفق وكالة سبوتنيك.

وأوضحت جماعة أنصار الله، عبر المتحدث العسكري العميد يحيى سريع، أن عملياتها تأتي “استمرارًا في دعم جبهات المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق”، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها حتى يتوقف ما وصفته بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي”.

ويرى مراقبون أن إغلاق باب المندب، خاصة بالتزامن مع أي قيود على مضيق هرمز، سيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تعطيل حركة السفن عبر قناة السويس وتأثير مباشر على إسرائيل والدول الأوروبية وبعض الدول العربية.

وتشهد المنطقة تصاعدًا خطيرًا في المواجهات العسكرية، حيث استهدفت إيران منشآت عسكرية أمريكية وإسرائيلية، فيما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات مكثفة على إيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واغتيال قادة بارزين.

هذا ويعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويسيطر عليه اليمن جزئيًا، ما يمنحه قدرة استراتيجية على التأثير في حركة الملاحة الدولية.

ويأتي تهديد أنصار الله بإغلاق المضيق في إطار التصعيد الإقليمي المستمر، ويعكس التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران ومحور المقاومة من جهة أخرى.