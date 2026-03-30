واشنطن تعزز وجودها العسكري بـ«الشرق الأوسط»..

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن وصول مئات من قوات العمليات الخاصة التابعة للولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الوجود العسكري المتصاعد بالتزامن مع استمرار الحرب مع إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين.

وبحسب المصادر، فإن هذا الانتشار يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات إضافية لتوسيع العمليات العسكرية التي تتواصل منذ نحو شهر، في ظل دراسة واشنطن لمسارات التصعيد المحتملة في المنطقة.

وتشمل التعزيزات عناصر من قوات “رينجرز” التابعة للجيش الأمريكي، إلى جانب وحدات من القوات البحرية الخاصة “سيلز”، دون إعلان مهام محددة حتى الآن، وسط تقديرات تشير إلى إمكانية تكليفها بمهام تتعلق بتأمين مضيق هرمز أو تنفيذ عمليات نوعية تستهدف مواقع حساسة داخل إيران، من بينها موقع أصفهان النووي أو جزيرة خرج النفطية في الخليج العربي.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع وصول نحو 2500 من مشاة البحرية و2500 بحار إضافي إلى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ما يرفع إجمالي عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 50 ألف جندي، بزيادة تقترب من 10 آلاف مقارنة بالمستويات المعتادة.

وفي سياق متصل، يواصل البنتاغون تعزيز خياراته العسكرية عبر نشر نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا في مواقع قريبة من إيران، مع إبقاء تفاصيل انتشارهم غير معلنة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى احتمال إشراكهم في عمليات برية محتملة بالتنسيق مع قوات المارينز.

كما يبحث صانعو القرار في واشنطن سيناريوهات تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، بعد تعرضه لإغلاق جزئي نتيجة هجمات إيرانية جاءت ردًا على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

ويمتد الانتشار العسكري الأمريكي عبر عدد من القواعد في دول المنطقة، تشمل السعودية والبحرين والعراق وسوريا والأردن وقطر والإمارات والكويت، في حين لا يتضمن هذا الرقم نحو 4500 جندي كانوا على متن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد”، التي غادرت المنطقة مؤخرًا متجهة إلى أوروبا بسبب أعطال فنية.

ورغم هذا التعزيز العسكري، يشير خبراء إلى أن حجم القوات الحالية قد لا يكون كافيًا لتنفيذ عملية برية واسعة داخل إيران، حيث تتطلب مثل هذه العمليات أعدادًا أكبر بكثير، كما أظهرت تجارب سابقة في حروب كبرى، من بينها الحرب على العراق عام 2003.