وسط توتر بين أرمينيا وأذربيجان..إيران تُسقط طائرة مسيرة دخلت أجواءها

اسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة قرب مدينة ملكان بمحافظة أذربيجان الشرقية، وذلك وسط التوتر الدائر بين أذربيجان وأرمينيا بإقليم ناغورني قره باغ ،الواقع شمال غرب إيران.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر عسكرية للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن “الدفاعات الإيرانية أسقطت الطائرة المسيرة المعادية أثناء اختراقها أجواء البلاد شمال غربي البلاد في محافظة أذربيجان الشرقية”.

ولم تحدد المصادر هوية المسيرة التي تم إسقاطها.

وكانت قوى الأمن الداخلي الإيراني، حذرت الاثنين الماض، أذربيجان وأرمينيا، من سقوط أي قذائف هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية خلال الاشتباكات الجارية بينهما.

وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، إن “أحد مطالبنا الجادة كبلد جار للبلدين هو حل وتسوية القضية عبر المفاوضات”.

وأضاف العميد رضائي أن “الاشتباكات اشتدت بين البلدين خلال الأيام الأخيرة وهما يتبادلان إطلاق النيران. نحن نرصد هذا الأمر وحتى إنني وجهت صباح اليوم رسالة لحرس الحدود في الطرفين”.