وسط رفض عربي ودولي.. «الدعم السريع» يعلن حكومة موازية برئاسة «حميدتي»

أدى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، اليمين الدستورية رئيساً لما يسمى “مجلس رئاسي” ضمن “حكومة السلام والوحدة” التي أعلن عنها تحالف “السودان التأسيسي”، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأثارت خطوة حميدتي رفضاً واسعاً داخلياً وإقليمياً، حيث أدانت جامعة الدول العربية تشكيل الحكومة الجديدة، ووصفتها في بيان بتاريخ 27 يوليو بأنها “غير شرعية” وتشكل تهديداً مباشراً لوحدة السودان وسيادته.

من جانبها، نددت الحكومة السودانية المعترف بها دولياً بما وصفته بـ”المسرحية الوهمية”، معتبرة أن إعلان حميدتي “محاولة يائسة” لإضفاء الشرعية على مشروع قوات الدعم السريع، الذي يتهمه الجيش بارتكاب انتهاكات جسيمة و”تقويض وحدة البلاد”.

هذا وتضم “حكومة السلام والوحدة” مجلساً رئاسياً مكوناً من 15 عضواً، يتولى حميدتي رئاسته، ويشغل عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، بينما تم تعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيساً لمجلس الوزراء، وتقول الحكومة الموازية إنها تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مثل دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق، نافية أن تكون “دولة موازية”، بل تصف نفسها بـ”المستقبل الوحيد للسودان”.

ومنذ اندلاع القتال في أبريل 2023، لقي عشرات الآلاف مصرعهم، فيما تجاوز عدد النازحين والمشردين داخلياً وخارجياً 13 مليون شخص، بحسب تقديرات أممية، كما غرقت مناطق واسعة في أزمات إنسانية ومجاعات، بينما تتصاعد التحذيرات من تفكك الدولة السودانية.

وكانت دعت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار، خاصة في مدينة الفاشر بشمال دارفور، التي شهدت مؤخراً هجمات عنيفة من قوات الدعم السريع، كما حذرت دول إقليمية، منها مصر والإمارات، من خطورة التصعيد ومنعطف الانقسام الذي قد يدفع السودان نحو تفكك شامل.