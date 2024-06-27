وصول أولى رحلات الحجاج العائدين إلى مطار مصراتة

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي، فجر اليوم الخميس، أولى الرحلات المجدولة للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.

وحسب بيان إدارة المطار على صفحتها الرسمية، وصل الحجاج على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، قادمين من مطار المدينة المنورة.

وسبق أن أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية انطلاق رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام من مطار المدينة المنورة يوم الأحد الماضي.

وأدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج وسط درجات حرارة قياسية، وتوفى ثمانية حجاج ليبيين خلال موسم الحج هذا العام، ويتلقى خمسة آخرون الرعاية داخل العناية المركزة، بحسب آخر بيان لبعثة الحج الليبية في هذا الشأن.