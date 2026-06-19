مركز المناهج يبدإ توريد «الكتب المدرسية» للعام الجديد

أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي المخصصة للعام الدراسي 2026-2027، ضمن المرحلة الأولى من خطة التوريد المعتمدة، عبر ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة.

وأوضح المركز أن عملية الاستلام جرت بحضور ممثلين عن إدارة الجمارك بالميناء وشركة التفتيش المكلفة، حيث شملت الإجراءات فتح الحاويات وإجراء المعاينات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما باشرت إدارة المطبوعات بالمركز سحب العينات المطلوبة من الشحنة، تمهيداً لاستكمال أعمال الفحص والمراجعة الفنية وفق الإجراءات المعمول بها قبل اعتماد الكميات المستوردة.

وأشار المركز إلى أن وصول هذه الدفعة يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل، وتنفيذاً لخطة الدولة الرامية إلى توفير الكتاب المدرسي قبل بدء الدراسة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن ملف الكتاب المدرسي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرين في إطار الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المؤسسات التعليمية وتوفير المقررات الدراسية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

ويُعد توفير الكتاب المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي من أبرز الملفات المرتبطة بالعملية التعليمية، لما يمثله من أهمية في دعم استقرار الدراسة وتمكين المدارس والطلاب من مباشرة المناهج المقررة منذ بداية العام.