وصول البعثة الإماراتية إلى «تل أبيب» لتجهيز السفارة

أفادت هيئة البث الرسمية الصهيونية “مكان” بأن بعثة إماراتية وصلت إلى الكيان الصهيوني لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدا لافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب.

وهبطت الطائرة في مطار بن غوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات، لكون المطار مغلقا بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وكان على متن الطائرة أفراد البعثة الإماراتية لدى الكيان الصهيوني محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم أمس كأول سفير إماراتي لدى الكيان الصهيوني.وفقا لما ذكرت “روسيا اليوم”.

وفي سياق متصل، صرح المكتب الإعلامي في دبي ، يوم الأحد، إن محمد محمود آل خاجة، أدى اليمين القانونية أمام حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم كأول سفير للإمارات في الكيان الصهيوني، بحسب رويترز.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب في الكيان الصهيوني، في حين أعلن الكيان الصهيوني عن افتتاح سفارته في أبوظبي بعد أن وافق الجانبان على تطبيع العلاقات في أغسطس.

وذكرت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان في يناير الماضي، إنها افتتحت رسميا السفارة الصهيونية في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه” إلى العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه السفارة ستعمل “على تعزيز العلاقات بين الدولتين”.

وأوضحت سلطات الاحتلال أن السفارة “ستعمل في مكاتب مؤقتة ستدشن في الأيام المقبلة ريثما يتم إيجاد مقر دائم”.