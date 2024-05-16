وصول عدد من الرؤساء إلى البحرين للمشاركة بالقمة العربية

وصل عدد من الرؤساء وممثلو الدول العربية ومسؤولون أمميون إلى البحرين، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي تعقد اليوم الخميس في العاصمة المنامة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن الوافدين إلى المملكة حتى الآن هم:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيريش.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب عن تمنياته الخالصة بالنجاح للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، وانطلقت في المنامة يوم الأحد الماضي، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ33، وتعتبر هذه القمة الأولى في تاريخ البحرين لجهة انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.