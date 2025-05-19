وفاء الزعيم.. كيم جونغ أون يحيي ذكرى مُعلمه بزيارة قبره في بيونغيانغ

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قبر هيون تشول هيه، المعروف بلعبه دورًا رئيسيًا في إعداده للقيادة، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته. وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم وضع زهرة أمام قبر هيون في مقبرة الشهداء الوطنيين في سينمي ري.

هيون تشول هيه، قائد جيش كوريا الشمالية السابق، توفي في 19 مايو 2022 عن عمر 87 عامًا، ويُعتبر شخصية أساسية في دعم كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، وتعزيز السيطرة على الجيش، بالإضافة إلى إعداده لكيم جونغ أون لخلافة والده.

وفي تصريحات نقلتها الوكالة، قال كيم: “الرفيق هيون تشول هيه، الذي كان دائمًا برفقة الجنرال كيم جونغ إيل، لا يزال حاضرًا في ذاكرتي، وكان ظله للجنرال العظيم”. وأضاف: “سيظل خالداً في أذهاننا، ويذكرنا دائمًا بعصر كيم جونغ إيل، ويشجعنا في نضالنا المقدس لتحقيق النصر العظيم”.

وكان كيم قد أشرف في السابق على جنازة رسمية لهيون عام 2022، كما زار قبره في الذكرى الأولى والثانية لوفاته، معززًا بذلك مكانة هيون في التاريخ العسكري والسياسي لكوريا الشمالية.