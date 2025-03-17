وفاة أربعة أشخاص.. حادث سير «مروّع» في مدينة الكفرة

أعلن المكتب الإعلامي في مستشفى الشهيد “عطية الكاسح” في الكفرة، “وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء تعرضهم لحادث سير، حيث انقلبت حافلة على بعد 90 كم شمال المدينة.

وأوضح المكتب في بيان، “أسماء المتوفين وهم الطفلة “حفصة محمد أحمد الحداد” البالغة من العمر خمس سنوات، و”يونس إسماعيل أحمد” (16) عاماً، و”عبد الله صالح يونس الهبري” (21) عاماً و”سحر إسماعيل منصور” البالغة من العمر ثلاثين عاماً”.

وبحسب البيان، “المصابين هم، فقاً أميرة آدم الحداد (42 سنة) وعائشة محمد الحداد (9 شهور) ونبيلة دريبية القطراني (80 سنة)، وسمير إسماعيل منصور عبد الله (35 عاماً)، وياسر حسين محمد وجه (20 عاماً)، وطفلة مجهولة الهوية (سنة واحدة)”.