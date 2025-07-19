بعد 20 عام من الغيبوبة.. السعودية تودّع الأمير النائم

أُعلن اليوم عن وفاة الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بلقب “الأمير النائم”، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت قرابة عشرين عاماً، وذلك وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية.

وكان الوليد قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005، إثر تعرضه لحادث مروري مروّع أثناء دراسته في الكلية العسكرية، ومنذ ذلك الحين بقي تحت الرعاية الطبية المكثفة، في حالة أثارت تعاطفاً كبيراً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وارتبط اسمه بدعوات مستمرة للشفاء من قبل مواطنين ومحبين على مدى سنوات.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل غداً الأحد، عقب صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة والمواطنين.