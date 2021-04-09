وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن “الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور”.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان صدر عنه أن عموم البلاد موحدة حاليا في حزمها إزاء وفاة الأمير فيليب والفخر بخدمته المتفانية لوطنه على مدى عقود.

وأشار جونسون إلى أن الأمير فيليب عاش “حياة استثنائية”، لافتا خاصة إلى مشاركة زوج الملكة الراحل في الحرب العالمية الثانية ضمن صفوف البحرية البريطانية.

وقال جونسون: “نتذكر الدوق قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة”.

وأضاف: “وإلى جلالة الملكة وعائلتها.. قلوب أمتنا معك اليوم”.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

وأعلن في المملكة المتحدة الحداد العام على الأمير الراحل مع تنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية.

ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.

وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.