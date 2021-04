وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن “الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور”.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021