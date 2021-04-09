وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 9 أبريل 2021 - 14:54 | آخر تحديث: 9 أبريل 2021 - 15:06 نُشر: الجمعة، 9 أبريل 2021 - 14:54
دولي
رويترز
الأمير فيليب توفي صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن “الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور”.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان صدر عنه أن عموم البلاد موحدة حاليا في حزمها إزاء وفاة الأمير فيليب والفخر بخدمته المتفانية لوطنه على مدى عقود.

وأشار جونسون إلى أن الأمير فيليب عاش “حياة استثنائية”، لافتا خاصة إلى مشاركة زوج الملكة الراحل في الحرب العالمية الثانية ضمن صفوف البحرية البريطانية.

وقال جونسون: “نتذكر الدوق قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة”.

وأضاف: “وإلى جلالة الملكة وعائلتها.. قلوب أمتنا معك اليوم”.

وأعلن في المملكة المتحدة الحداد العام على الأمير الراحل مع تنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية.

ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.

وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.

آخر تحديث: 9 أبريل 2021 - 15:06
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