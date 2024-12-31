وفاة السيناريست المصري الكبير «بشير الديك»

رحل صباح اليوم الثلاثاء، السيناريست المصري الكبير بشير الديك، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

وأعلنت دينا، ابنة السينارست، “خبر وفاة والدها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “البقاء لله بابا في ذمة الله”.

يذكرأن “الديك”، “كاتب وسيناريست ومخرج، ولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب “الأدب” حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما”.

ويعد الديك “واحدا من أبرز جيل الثمانينات في السينما المصرية، وقد امتلك مجموعة من أهم أفلام هذه المرحلة، وتعاون فيها مع مخرجين كبار مثل محمد خان وعاطف الطيب وغيرهما، كما تم انتخابه رئيسًا لجمعية الكتاب والنقاد”.

بدأ مشواره الفني بفيلم “مع سبق الإصرار” إخراج أشرف فهمي، الذي لعب بطولته كل من محمود ياسين، نور الشريف، وميرفت أمين، وتم إنتاجه عام 1978، ومن أبرز أعماله “سواق الأتوبيس”، “ضربة معلم”، “ضد الحكومة”، “ناجي العلي”، و”ليلة ساخنة”و”موعد على العشاء” و”الحريف”، وغيرها من الأعمال السينمائية الشهيرة في مصر والعالم العربي”.