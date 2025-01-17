وفاة الفنان المصري الكبير «فكري صادق»

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز 80 عاما.

وكتب الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته: “الفنان الكبير فكري صادق في ذمة الله.. مع السلامة”.

كما أعلن نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “أبويا الفنان فكرى صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة… البقاء لله”.

يذكر أن ، فكري صادق، شارك في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، ومن بين أبرز أعماله السينمائية “امرأتان ورجل”، “زمن عماد الدين”، و”المرافعة”، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل “أزواج بلا ماضي”، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.