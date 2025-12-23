وفاة رئيس الأركان العامة «محمد الحداد» ومرافقيه في حادث قرب أنقرة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في منشور رسمي على صفحته بموقع فيسبوك، نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، إثر حادث أليم تعرّضت له طائرة خاصة كانت تقلّه ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية إلى العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس الحكومة أن الحادث أسفر عن وفاة كل من:

الفريق أول ركن محمد الحداد – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

الفريق ركن الفيتوري غريبيل – رئيس أركان القوات البرية

العميد محمود القطيوي – مدير جهاز التصنيع العسكري

الأستاذ محمد العصاوي دياب – مستشار رئيس الأركان العامة

الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب – المصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة

ووصف رئيس الحكومة الحادث بأنه مصاب جلل وخسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الراحلين كانوا مثالًا في الإخلاص والانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني، وقدموا خدمات جليلة لبلادهم.

وكانت أفادت وسائل إعلام تركية (عاجل) بانقطاع الاتصال بالرادار مع طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك بعد إقلاعها من مطار أنقرة الدولي (أسن بوغا).

وأعلن وزير الداخلية التركي أن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وعلى متنها 5 أشخاص، من بينهم رئيس الأركان العامة الليبي.

وأوضح الوزير أن السلطات التركية تلقت بلاغًا من الطائرة يفيد بمحاولة هبوط اضطراري في منطقة هايمانا القريبة من أنقرة.

بعد ذلك، تعذّر إعادة الاتصال بالطائرة، قبل تأكيد نبأ الوفاة لاحقًا.

وتقدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بـ أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

واختتم البيان بالقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وزارة الداخلية تنعى وفاة رئيس الأركان العامة محمد الحداد ومرافقيه في حادث طائرة

نعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقلهم من العاصمة التركية أنقرة إلى ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الفقيد محمد الحداد ورفاقه كانوا من القيادات العسكرية الوطنية التي قدّمت لوطنها سنوات من العطاء والعمل، وساهمت في دعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، وستبقى بصماتهم حاضرة في مسيرة العمل العسكري والوطني.

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

المجلس الأعلى للدولة ينعى وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه في حادث طائرة

ببالغ الحزن والأسى، نعى المجلس الأعلى للدولة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ومستشاره محمد العصاوي، واللواء الفيتوري غريبيل، واللواء محمد جمعة، ومرافقهم محمد المحجوب، الذين استشهدوا إثر تحطم طائرتهم نتيجة عطل فني بعد دقائق من إقلاعها من مطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد المجلس أن الفقيد محمد الحداد ورفاقه كانوا من القيادات العسكرية الوطنية التي خدمت الوطن بإخلاص وساهمت في دعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى دورهم البارز في خدمة ليبيا.

وتقدّم المجلس بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الليبي وأسر الشهداء، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.