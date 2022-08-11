وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.. ضحية سيارة أزيرا في طريق المطار

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين من العمالة الوافدة بشركة الخدمات العامة صدمتهم سيارة أزيرا في طريق المطار بطرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس «وقع حادث مروري مساء أمس على الأقدام بطريق المطار، حيث اصطدم سائق أزيرا بـ7 أشخاص من العمالة الوافدة تابعين لشركة الخدمات العامة أثناء تأديتهم بواجبهم بالقرب من النقلية».

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنّ سائق السيارة لاذا بالفرار، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين حسب إفادة ضباط التحقيق محمد البوزيدي وعدنان أبو القاسم التابعين لقسم مرور أبو سليم.

من جانبها، نعت شركة الخدمات العامّة طرابلس وفاة عاملين من الشركة أثناء تأدية واجبهم، موضحة أنّ السيارة منحرفة عن الطريق العام اصطدمت العاملين وهربت وتركتهم يصارعون الموت.