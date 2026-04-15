وفاة مراهقة تهزّ أمريكا.. «مشروبات الطاقة» في دائرة الاتهام

عادت مشروبات الطاقة إلى واجهة الجدل الصحي في الولايات المتحدة، عقب وفاة فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاماً، في حادثة أثارت صدمة واسعة ودفعت خبراء وأطباء إلى إطلاق تحذيرات عاجلة من الإفراط في استهلاك هذه المشروبات، خصوصاً بين فئة المراهقين.

وتأتي هذه التحذيرات بعد قضية قضائية رُفعت ضد شركة توزيع مشروبات الطاقة “ألاني نو”، تتهمها بالتسبب في وفاة الطالبة الأمريكية لاريسا، البالغة من العمر 17 عاماً، في ولاية تكساس، حيث أفادت الدعوى المقدمة من أسرتها أن الفتاة توفيت نتيجة تضخم في القلب يُعتقد أنه مرتبط بالاستهلاك المزمن للكافيين عبر مشروبات الطاقة، رغم عدم معاناتها من أي مشكلات صحية سابقة.

ووفقاً لما ورد في الدعوى، فإن مشروبات “ألاني نو” تحتوي على نحو 200 ملغ من الكافيين، وهو ما يعادل ضعف الحد اليومي الموصى به للمراهقين من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ونحو نصف الحد الأعلى المسموح به للبالغين.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة الأم “سيلسيوس هولدينغز” أن منتجاتها تحمل بشكل واضح كمية الكافيين على العبوة، إلى جانب تحذيرات تمنع استهلاكها من قبل الأطفال والحوامل والمرضعات والأشخاص الحساسين للكافيين، مؤكدة التزامها بالمعايير الفيدرالية في وضع الملصقات، وأنها لا تسوق منتجاتها لمن هم دون 18 عاماً.

وفي ظل هذه القضية، حذر أطباء من أن مشروب طاقة واحد قد لا يشكل خطراً على الأشخاص الأصحاء، إلا أن الاستهلاك المتكرر أو المفرط قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تمس القلب والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، مع ارتفاع مستوى الخطورة لدى المراهقين بسبب حساسية أجسامهم العالية للكافيين.

ويؤكد مختصون في أمراض القلب والأعصاب أن الجرعات المرتفعة من الكافيين قد تسبب اضطرابات في نظم القلب وتسارعاً غير طبيعي في ضرباته، ما يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي إلى الأعضاء الحيوية، وقد يصل في الحالات الشديدة إلى سكتة قلبية مفاجئة.

كما يشير الأطباء إلى أن ضعف تدفق الدم الناتج عن اضطرابات القلب قد يزيد من احتمالية تكوّن الجلطات، والتي قد تنتقل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية، في مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

ويرتبط الكافيين أيضاً بارتفاع ضغط الدم نتيجة تنشيط الجهاز العصبي وزيادة إفراز الأدرينالين، إضافة إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يضع عبئاً إضافياً على القلب مع الاستهلاك المستمر.

وفي بعض الحالات، خصوصاً لدى المصابين بأمراض قلبية كامنة، قد يؤدي الكافيين إلى اضطرابات كهربائية خطيرة في القلب قد تنتهي بتوقف مفاجئ في العضلة القلبية.

كما يحذر الأطباء من تأثير الإفراط في الكافيين على الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى زيادة إفراز حمض المعدة، ما قد يسبب التهابات وقرحاً، وقد تتفاقم في حالات نادرة إلى نزيف أو انثقاب في جدار المعدة، وهو ما قد يسبب عدوى خطيرة تُعرف بالإنتان.

ويشير المختصون إلى أن هناك علامات مبكرة تدل على الإفراط في تناول الكافيين، أبرزها صعوبة النوم، والرعشة، والتعرق المستمر، وارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة، مؤكدين أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو مهددة للحياة.

هذا وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك مشروبات الطاقة بين المراهقين حول العالم، بالتزامن مع تحذيرات طبية متكررة من آثارها على القلب والجهاز العصبي، خصوصاً مع احتوائها على نسب عالية من الكافيين والمنشطات، ما دفع جهات صحية إلى المطالبة بفرض قيود عمرية أكثر صرامة على بيعها.