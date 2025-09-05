وفاة 15 شخصاً.. مرض «إيبولا» يفتك بـ«الكونغو الديمقراطية»

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن تفشي جديد ومرعب لمرض إيبولا في مقاطعة كاساي الواقعة جنوب البلاد، بعد تأكيد الإصابة السادسة عشرة بالفيروس.

ةيأتي هذا التفشي في وقت يشهد فيه العالم جهوداً مكثفة للحد من انتشار هذا المرض الخطير.

وأكد وزير الصحة الكونغولي، صامويل روجر كامبا، في تصريحات رسمية، أن هناك حتى الآن 28 حالة مشتبه بها في الإصابة، مع وفاة 15 شخصًا بينهم 14 في منطقة بولابي، وشخص واحد في مويكا، كما أصيب أربعة من موظفي الرعاية الصحية، مما يعكس خطورة التحدي الذي تواجهه الفرق الطبية في التصدي لهذا الفيروس.

وأوضح الوزير أن معدل الوفيات وصل إلى نسبة مخيفة تبلغ 53.6%، مما يدل على شدة تفشي المرض وخطورته على السكان المحليين.

وأكد أن هذه الأرقام مؤقتة حيث تستمر عمليات الرصد والبحث عن مزيد من الحالات المشتبه بها، لافتاً إلى أن المرض يتجلى في أعراض مثل الحمى، التقيؤ، الإسهال، والنزيف.

وفي خطوة عاجلة للسيطرة على الوضع، أرسلت منظمة الصحة العالمية (WHO) فريقًا من الخبراء إلى مقاطعة كاساي للعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الاستجابة السريعة التابعة للحكومة الكونغولية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مراقبة المرض، تقديم العلاج اللازم للمصابين، منع العدوى، والسيطرة على انتشار الفيروس في المنشآت الصحية.

وأكد محمد جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أن المنظمة تعمل بلا هوادة لكبح جماح تفشي إيبولا وحماية السكان المحليين من المزيد من الإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس إيبولا هو مرض فيروسي حاد يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في نسبة عالية من الحالات، ويتميز بسرعة انتشاره عبر الاتصال المباشر مع سوائل الجسم المصابة، وشهدت الكونغو سابقاً عدة تفشيات كبيرة، مما يجعل الجهود الحالية لمكافحة هذا الفيروس من الأهمية بمكان لضمان عدم تحوله إلى أزمة صحية إقليمية أو دولية.