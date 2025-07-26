وفاة 3 أشخاص بحادث سير مروّع في طرابلس.. 9 حالات اختناق بحريق منزل

سجّلت مديرية أمن طرابلس خلال الساعات الماضية عددًا من حوادث السير في مناطق متفرقة من العاصمة، كان أبرزها حادث مروع وقع بطريق السبعة، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة، نتيجة تصادم بين ثلاث سيارات، وقد باشرت دوريات مرور سوق الجمعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في موقع الحادث.

كما انقلبت حافلة نوع “إيفيكو” فوق جسر الودان نتيجة التهور في السرعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تولّت دوريات مرور طرابلس المركز التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعمول بها.

وفي حادث آخر، وقع اصطدام مركبة بشجرة على طريق الجامعة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابة السائق، وقد باشرت دوريات مرور سوق الجمعة بإجراء المعاينة اللازمة.

وشهدت منطقة جزيرة النصب التذكاري حادثًا مرورياً بين ثلاث مركبات دون تسجيل أي أضرار بشرية، حيث تولّت دوريات مرور عين زارة متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وإذ تُعرب مديرية أمن طرابلس عن أسفها لوقوع هذه الحوادث، فإنها تجدّد دعوتها لجميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية والانتباه أثناء القيادة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تتطلب وعي الجميع.

جهاز الإسعاف والطوارئ: 9 حالات اختناق نتيجة حريق بمنزل في طريق الهضبة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن تسجيل 9 حالات اختناق حتى الآن، جراء نشوب حريق داخل منزل في طريق الهضبة بطول.

وباشرت فرق الإسعاف والطوارئ على الفور عمليات الإخلاء وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، حيث جرى نقل الحالات إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويهيب جهاز الإسعاف والطوارئ بالمواطنين ضرورة اتخاذ كافة احتياطات السلامة داخل المنازل، خاصة ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية ومصادر النار، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر أرقام الطوارئ المخصصة.