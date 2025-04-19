وفد أمريكي في سوريا للقاء «الشرع» وتحذيرات من هجمات وشيكة

في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس منذ سنوات، وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، أمس الجمعة، “لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري”.

ويضم الوفد الأمريكي، “النائب كوري ميلز، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والنائب مارلين ستوتزمان، عضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، حيث من المفترض اجراء محادثات مع السلطات السورية الجديدة”، حيث “زار الوفد الأمريكي حي جوبر شرق العاصمة دمشق”.

وقال ميلز في تصريحات صحفية، إن “اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الشرع والحكومة السورية هدفها فهم احتياجات السوريين بشكل أفضل”.

وأضاف ميلز: “كما تعلمون، لطالما أكد رئيس الأمريكي أن استقرار الشرق الأوسط جزء مهم بالنسبة له، توسيع اتفاق إبراهيم للسلام وتطبيع العلاقات جزء مهم بالنسبة له، ولذلك أعتقد أن الكثير من الأنظار تتجه نحو سوريا”.

هذا “وتعتبر الزيارة هي الثانية لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الزيارة الأولى في ديسمبر الفائت، التي قام خلالها وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمريكية دانيال روبنشتاين، كأول زيارة من نوعها لدمشق منذ أكثر من 10 سنوات”.

في السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع، تضمن عبارة “ممنوع السفر”، محذرة المواطنين المقيمين في سوريا، من “هجمات وشيكة” ستتعرض له سوريا، مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وكتب الموقع الرسمي للوزارة: “وصلت للخارجية الأمريكية “معلومات موثوقة” تتعلق بهجمات وشيكة محتملة في سوريا، تتضمن وتستهدف مواقع يرتادها السياح”.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه “لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف”.

وواصل التحذير: “تُذكّر الوزارة المواطنين الأمريكيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا، وقد يشنون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين الفعاليات العامة، والفنادق، والنوادي، والمطاعم، ودور العبادة، والمدارس، والحدائق، ومراكز التسوق، وأنظمة النقل العام، والمناطق التي تتجمع فيها حشود كبيرة”.

وأضافت: “قد تشمل أساليب الهجوم، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين، أو مسلحين، أو استخدام العبوات الناسفة”.

كما أصدرت الخارجية مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها:

– ترك سوريا فورا.

– تجنب الحشود الكبيرة والتجمعات والمظاهرات.

– تغيير أوقات وطرق التحركات المستخدمة والحفاظ على مستوى منخفض من النشاط.

– التيقظ في الأماكن التي يرتادها السياح.

– الاستعداد للبقاء في المكان نفسه في حال تدهور الوضع.

– مراجعة الخطط الأمنية الشخصية.

– الاحتفاظ بالهاتف المحمول مشحونا في حالة الطوارئ.

– توخي الحذر ومتابعة الأخبار عن كثب للتعرف على التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.

– الاعتماد على المعلومات المحدثة عند إعداد خطط السفر والأنشطة.

– الحصول على خطة لحالات الطوارئ ومراجعة قائمة التحقق الخاصة بالمسافر.

– التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي آخر التنبيهات.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، “علقت عملياتها عام 2012، ولا تستطيع الحكومة الأميركية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا، حيث تتولى سفارة جمهورية التشيك دور الدولة الحامية للمصالح الأميركية في سوريا”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب “إرهابيي داعش المتبقين”.

وقال البنتاغون في بيان “إن العملية المدروسة والمصممة خصيصا من شأنها أن تقلص الوجود الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، كما ستظل القيادة المركزية الأمريكية مستعدة لمواصلة ضرب فلول داعش في سوريا”.