وفد الطيران التونسي يبحث في مطار بنينا عودة رحلات الخطوط التونسية

قام الوفد المختص التابع للطيران المدني التونسي اليوم الإثنين، بزيارة لمطار بنينا الدولي.

وبحسب ما أفادت مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق، فإن الزيارة تأتي لإجراء عملية التدقيق وتحديد إمكانية استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية لمطار بنينا الدولي.

وقام الفريق بتفقد تدابير الأمن والسلامة المتبعة بالمطار ومدى مطابقتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وإبداء أي ملاحظات من شأنها أن تساهم في تعزيز الإجراءات المعمول بها بالمطار، وذلك للعمل على تصحيحها وتمهيداً للبدء في استئناف رحلات الخطوط الجوية بين مطار تونس قرطاج ومطار بنينا الدولي.

وقام وفد مختص يُمثل الطيران المدني التونسي بزيارة رسمية يوم الأحد، لمطار معيتيقة الدولي.

وبحسب ما أفادت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، فإن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لعودة استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية.

وتهدف الزيارة لإجراء عملية التدقيق المتعارف عليها دولياً والتي سينتج عنها إعداد تقرير مفصل عن حالة المطار من جوانب السلامة والأمن للتأكد من اتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وليتم على ضوئه الأذن لشركة الخطوط الجوية التونسية بمباشرة تشغيل رحلاتها إلى المطار وفقاً للتوصيات التي ستصدر عن فريق التدقيق الزائر.

وتوقعت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق أن يبدأ التشغيل فعلياً قبل نهاية الشهر الجاري.