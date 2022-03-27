وفد حكومي يصل البرازيل للكشف عن تمثال أثري مُهرب

قام نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عميد أحمد الرياحي، رفقة وفد مكون من مندوب عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وخبير من مصلحة الآثار، بزيارة إلى دولة البرازيل.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الزيار تأتي ضمن مهمة عملية للكشف عن تمثال أثري تم تهريبه إلى البرازيل وإثبات ملكية الدولة الليبية له.

والتقى الوفد بالقاضية المكلفة بملف قضية هذا التمثال، لطلب أجل لمدة معينة حتى يتم إجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة التي تم أخذها من رأس التمثال، وأبدت القاضية موافقتها على منح الوفد الأجل المطلوب لحين استكمال الإجراءات.

كما التقى الوفد أيضاً بأعضاء الشرطة الفيدرالية البرازيلية، للسماح للخبير بإجراء عملية الكشف المبدئية على هذه القطعة.

يُشار إلى أن السفارة الليبية في دولة البرازيل كان لها دور كبيرة في عمليات التنسيق بين الوفد الليبي والسلطات البرازيلية في هذا الشأن.