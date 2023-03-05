وفد دبلوماسي عراقي يزور ليبيا

أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، بإرسال وفد دبلوماسيّ إلى ليبيا لتقديم الاستجابة العاجلة لأبناء الجالية العراقيَّة وتقديم الدعم وتذليل الصعوبات لهم في مختلف الجوانب.

وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان، فإن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لجهود التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنيَّة العراقيَّة والسلطات الليبيَّة.

وأوضحت الوزارة أن الوفد أجرى حوارات متعددة مع ممثلي الجالية العراقيَّة في ليبيا، واستمع إلى متطلباتهم في مجال العمل على توفير جوازات السفر والعمل على تعزيز الاستجابة في العمل القنصلي.

وضم وفد ممثلي الجالية العراقية أساتذة جامعيين وأطباء وأصحاب مهن متعددة، بما يعكس تنوّع القدرات والكفاءات ويعطي حضوراً نوعيّاً للعراقيين المقيمين في ليبيا، بحسب بيان الخارجية العراقية.