وفد رفيع المستوى من النواب المنعقد في طرابلس يزور موسكو

قام وفد رفيع المستوى من مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بزيارة رسمية إلى دولة روسيا الاتحادية لمناقشة الملف الليبي والوضع الراهن.

وضم الوفد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب ناصر بن نافع، وعضو لجنة العلاقات الخارجية جلال الشويهدي، وعضو لجنة المالية النائب عبد المنعم بلكور، وعضو لجنة الحكم المحلي النائب عبد الوهاب زولية، وعضو لجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية النائب بلخير الشعاب.

وفي مستهل الزيارة التقى الوفد مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بمقر الوزارة في العاصمة موسكو.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وسُبل استمرار وتطوير هذه العلاقة.

من جانبه أكد بوغدانوف، رفض بلاده الهجوم على العاصمة طرابلس مشيرًا إلى أنه حذّر حفتر من نتائج هذا العدوان على طرابلس.

وأكد مساعد وزير الخارجية الروسي على التزام بلاده بالاتفاق السياسي وأنه لا سبيل للحل إلا عن طريق الحوار ولا يمكن أن يكون هناك حسم عسكرى في ليبيا.

كما التقى وفد البرلمان الليبي نائب رئيس مجلس الدوما ورئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الروسي ليونيد سولتاسيكي.

و بعد تبادل الآراء وتوضيح بعض الملابسات بالشأن الليبي أكد سولتاسيكي على التزام بلادة بالاتفاق السياسى رغم ما يشوبه من خلل، حيث أكد أن وثيقة الاتفاق السياسي هى الضامن الوحيد للسلام فى ليبيا، منوهًا بأن بلادة لم تدعم قوات حفتر وضد العدوان منذ البداية، ولكنهم يحافظون على علاقتهم بجميع الأطراف، وذلك لضمان تحقيق السلام فى ليبيا، وفق قوله.

وأكد على أهمية العمل مع هذا الفريق بشكل متكرر ودوري، وذلك لتأكيد العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وسلم سولتاسيكي الوفد رسالة قدم فيها دعوة لرئيس مجلس النواب «الصادق الكحيلي» بصفته رئيس البرلمان لزيارة روسيا.