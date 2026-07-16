ليبيا وسلطنة عُمان تبحثان تعزيز «الشراكة الصناعية»

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أن وفدًا من سلطنة عُمان، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة غالب جمال، أجرى جولةً ميدانيةً إلى مقر مجموعة السهل القابضة، على هامش استضافة ليبيا أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقدة في العاصمة طرابلس.

ورافق الوفد العُماني خلال الجولة رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية مفتاح عقيلة، ومدير عام الهيئة يوسف الشائبي، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية عبد المنعم سحبون.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل داخل مجموعة السهل القابضة، والتعرف على إمكاناتها الإنتاجية، إلى جانب بحث فرص التعاون الصناعي المشترك بين ليبيا وسلطنة عُمان.

وخلال الجولة، اطلع الوفد على خطوط الإنتاج والتقنيات التصنيعية المعتمدة داخل المجموعة، واستمع إلى شروحات حول القدرات الإنتاجية والمعايير المتبعة في عمليات التصنيع.

كما ناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات، وبناء شراكات صناعية واعدة، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات استضافة العاصمة طرابلس أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تمثل منصةً لتعزيز التعاون العربي في مجالات الصناعة والتعدين والتقييس.

كما تهدف أعمال الدورة إلى توسيع مجالات الشراكة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ودعم جهود تطوير القطاع الصناعي العربي عبر تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصناعية.